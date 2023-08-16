Ракетный удар по западу Украины и военная помощь от Швеции: новости за 15 августа
Россияне выпустили по Украине не менее 28 ракет разных типов. А Швеция выделит Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов, он станет 13-м для Украины с начала войны.
РБК-Украина собрала главные новости за 15 августа.
Война России против Украины
Украинские военные во время контрнаступательных операций продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей, сообщают в ISW.
Украинские войска продвигаются в направлении Урожайного. Они закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника.
После удара по военной базе в больницу в Мариуполе привезли 50 россиян, более десятка скончались. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко также сообщил, что в Мангуше больница забита.
Российские войска авиабомбами и артиллерией атаковали два района в Донецкой области. В результате вражеских атак погибли два человека.
Ночная массированная атака по Украине
Россияне выпустили по Украине не менее 28 ракет разных типов. Из них силам ПВО удалось уничтожить 16 человек.
- Во Львове сбили много ракет, но есть и "прилет" во двор детского сада. В общей сложности повреждено более 100 жилищ, выбито более 500 окон. Четыре человека пострадали. Повреждения фиксируют и в области.
- В Луцке зафиксировали попадание в одно из промышленных предприятий. Известно о трех погибших и трех пострадавших.
- В Днепре также "прилет" по промышленному предприятию. Два человека ранены. Пожар на месте был локализован.
- В Смеле (Черкасская область) одна из ракет поразила территорию частного предприятия. Еще одна попала по территории медучреждения. Без пострадавших. Часть города без воды.
- В Хмельницкой области слышали взрывы, работала ПВО. Там предварительно без последствий.
Швеция выделит Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов
Новый пакет военной помощи от Швеции станет 13-м для Украины с начала войны. Он состоит в основном из боеприпасов и запасных частей к ранее поставленным системам вооружения.
Минобороны сообщило об уменьшении количества обстрелов и атак россиян на востоке
Как заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, уменьшение обстрелов и атак связано с тем, что украинские войска очень мощно ударили по врагу, когда он активизировался на Купянском и Лиманском направлении. И сейчас у них период, когда они перегруппировываются, восстанавливают утраченные в боях силы.
Россияне обстреляли Славянск из С-300
Мэр города Вадим Лях отметил, что, по предварительным данным, обстрел Славянска велся ракетами С-300. Пострадал завод Зевс Керамика. При этом в результате обстрела нет жертв.
У митрополита УПЦ МП Павла диагностировали острый инфаркт
Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.
"По официальной информации от учреждения здравоохранения, Митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда!" – написал адвокат.
Кабмин выделил более миллиарда гривен на усиление оборонных рубежей в двух областях
Премьер Денис Шмигаль рассказал, что 911,5 млн. гривен выделят для Харьковской области и более 363 млн. гривен - для Черниговской на строительство военных инженерных и фортификационных сооружений.
У Столтенберга предложили Украине отказаться от территорий. МИД назвал это неприемлемым
Руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Енссен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на территории, захваченные Российской Федерацией.
В то же время представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы.
Северная Македония присоединилась к гарантиям безопасности для Украины
Северная Македония поддержала гарантию безопасности для Украины. Она стала пятнадцатой страной, присоединившейся к декларации G7, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
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