Ракетный удар по западу Украины и военная помощь от Швеции: новости за 15 августа

Россияне выпустили по Украине не менее 28 ракет разных типов. А Швеция выделит Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов, он станет 13-м для Украины с начала войны.

Война России против Украины

Украинские военные во время контрнаступательных операций продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей, сообщают в ISW.

Украинские войска продвигаются в направлении Урожайного. Они закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника.

После удара по военной базе в больницу в Мариуполе привезли 50 россиян, более десятка скончались. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко также сообщил, что в Мангуше больница забита.

Российские войска авиабомбами и артиллерией атаковали два района в Донецкой области. В результате вражеских атак погибли два человека.

Ночная массированная атака по Украине

Россияне выпустили по Украине не менее 28 ракет разных типов. Из них силам ПВО удалось уничтожить 16 человек.

Во Львове сбили много ракет, но есть и "прилет" во двор детского сада. В общей сложности повреждено более 100 жилищ, выбито более 500 окон. Четыре человека пострадали. Повреждения фиксируют и в области.

В Луцке зафиксировали попадание в одно из промышленных предприятий. Известно о трех погибших и трех пострадавших.

В Днепре также "прилет" по промышленному предприятию. Два человека ранены. Пожар на месте был локализован.

В Смеле (Черкасская область) одна из ракет поразила территорию частного предприятия. Еще одна попала по территории медучреждения. Без пострадавших. Часть города без воды.

В Хмельницкой области слышали взрывы, работала ПВО. Там предварительно без последствий.

Швеция выделит Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов

Новый пакет военной помощи от Швеции станет 13-м для Украины с начала войны. Он состоит в основном из боеприпасов и запасных частей к ранее поставленным системам вооружения.

Минобороны сообщило об уменьшении количества обстрелов и атак россиян на востоке

Как заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, уменьшение обстрелов и атак связано с тем, что украинские войска очень мощно ударили по врагу, когда он активизировался на Купянском и Лиманском направлении. И сейчас у них период, когда они перегруппировываются, восстанавливают утраченные в боях силы.

Россияне обстреляли Славянск из С-300

Мэр города Вадим Лях отметил, что, по предварительным данным, обстрел Славянска велся ракетами С-300. Пострадал завод Зевс Керамика. При этом в результате обстрела нет жертв.

У митрополита УПЦ МП Павла диагностировали острый инфаркт

Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.

"По официальной информации от учреждения здравоохранения, Митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда!" – написал адвокат.

Кабмин выделил более миллиарда гривен на усиление оборонных рубежей в двух областях

Премьер Денис Шмигаль рассказал, что 911,5 млн. гривен выделят для Харьковской области и более 363 млн. гривен - для Черниговской на строительство военных инженерных и фортификационных сооружений.

У Столтенберга предложили Украине отказаться от территорий. МИД назвал это неприемлемым

Руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Енссен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на территории, захваченные Российской Федерацией.

В то же время представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы.

Северная Македония присоединилась к гарантиям безопасности для Украины

Северная Македония поддержала гарантию безопасности для Украины. Она стала пятнадцатой страной, присоединившейся к декларации G7, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.