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Ракетний удар по Україні: загинуло 6 осіб, ще 36 постраждали

Фото: голова Національної поліції Ігор Клименко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Внаслідок російського ракетного удару по Україні 23 листопада 2022 року загинули щонайменше шість осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Національної поліції Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

За його словами, на даний момент зафіксовано загибель 6 людей. Ще 36 українців постраждали.

"Це стосується лише обідніх обстрілів", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті удару по Києву загинули троє осіб. Також було зруйновано двоповерхову будівлю.

Загалом по столиці України сьогодні випустили 31 ракету. Вдалося збити 21.

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