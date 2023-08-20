Ракетний удар по центру Чернігова. Поліція уточнила кількість постраждалих

У Чернігові внаслідок російського ракетного удару 19 серпня по центру міста кількість постраждалих за оновленими даними склала 144 людини. Перед тим було відомо про 140 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

Число жертв залишається таким самим - 7 осіб, серед яких шестирічна дитина.

"По медичну допомогу звернулися 144 поранених місцевих мешканців. З них 15 дітей та 15 поліцейських", - розповіли правоохоронці.

Поліцейські проводили поквартирний обхід 66 постраждалих будівель у центрі Чернігова (загалом це близько 500 квартир) та приймали заяви від постраждалих.

Також було зафіксовано пошкодження 64 автомобілів городян.

Начальник поліції Чернігівської області Володимир Нідзельський розповів, що правоохоронці продовжують збирати докази воєнного злочину росіян.

"Ми маємо чітко задокументувати цей воєнний злочин для того, щоб це лягло в скарбничку доказової бази злочинів проти людства РФ", - заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

У Нацполіції зазначили, що внаслідок влучання сталося руйнування даху Драмтеатру з подальшою пожежею. Також спалахнула пожежа на даху одного з будинків. Рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь. Вибуховою хвилею було пошкоджено машини, вікна та двері у прилеглих житлових багатоповерхових будинках та магазинах, інших об'єктах цивільної інфраструктури.

Наслідки ракетного удару за центом Чернігова 19 серпня (фото: npu.gov.ua)

За словами Клименка, більшість жертв на момент ракетного удару перебували в автотранспорті або переходили дорогу, а також поверталися із церкви. Усі, хто знаходився в драмтеатрі, вчасно спустилися в укриття.

Ракетний удар по Чернігові

У суботу 19 серпня в Чернігові під час повітряної тривоги близько 11:30 пролунали потужні вибухи Пізніше влада підтвердила, що окупанти, швидше за все використовуючи балістичне озброєння, вдарили по центру міста. У момент атаки там було багато людей.

Внаслідок атаки пошкоджено драматичний театр, площу, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади.

Глава МВС України, прибувши на місце події, повідомив, що правоохоронці оточили двір у центрі Чернігова, де стався "приліт" російської ракети.

Усі деталі цинічної атаки росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.