Ракетный удар по центру Чернигова. Полиция уточнила количество пострадавших

В Чернигове в результате российского ракетного удара 19 августа по центру города количество пострадавших по обновленным данным составило 144 человека. Перед этим было известно о 140 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

Число жерст остается таким же - 7 человек, среди которых шестилетний ребенок.

"За медицинской помощью обратились 144 раненых местных жителя. Из них 15 детей и 15 полицейских", - рассказали правоохранители.

Полицейские проводили поквартирный обход 66 пострадавших зданий в центре Чернигова (в общей сложности это около 500 квартир), и принимали заявления от пострадавших.

Также были зафиксировали повреждения 64 автомобилей горожан.

Начальник полиции Черниговской области Владимир Нидзельский рассказал, что правоохранители продолжают собирать доказательства военного преступления россиян.

"Мы должны четко задокументировать это военное преступление для того, чтобы это легло в копилку доказательной базы преступлений против человечества РФ", - заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В Нацполиции отметили, что в результате попадания произошло разрушение крыши Драмтеатра с последующим пожаром. Также разгорелся пожар на крыше одного из домов. Спасатели ГСЧС оперативно потушили огонь. Взрывной волной были повреждены машины, окна и двери в близлежащих жилых многоэтажных домах и магазинах, других объектах гражданской инфраструктуры.

Последствия ракетного удара по центу Чернигова 19 августа (фото: npu.gov.ua)

По словам Клименко, большинство жертв на момент ракетного удара находились в автотранспорте или переходили дорогу, а также возвращались из церкви. Все находившиеся в драмтеатре вовремя спустились к укрытию.

Ракетный удар по Чернигову

В субботу 19 августа в Чернигове во время воздушной тревоги 11:30 раздались мощные взрывы Позже власти подтвердили, что оккупанты, скорее всего применяя баллистическое вооружение, ударили по центру города. В момент атаки там находились многие люди.

В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения.

Глава МВД Украины прибыв на место происшествия, сообщил, что правоохранители оцепили двор в центре Чернигова, где произошел "прилет" российской ракеты.

Все детали циничной атаки россиян - читайте в материале РБК-Украина.