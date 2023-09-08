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Ракетний удар по Сумах. Окупанти влучили у приватний сектор, є руйнування

Фото: у Сумській ОВА розповіли про наслідки ракетної атаки РФ по Сумах (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ завдали по Сумах ракетного удару під ранок 8 вересня, і зафіксовано "приліт" по приватному сектору. Внаслідок ворожої атаки є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію (ОВА).

"У Сумах російські терористи завдали ракетного удару по приватному сектору. Зруйновано приватний будинок", - йдеться у публікації.

Також в адміністрації зазначили, що на місці працюють усі екстрені служби.

"Людям надається вся необхідна допомога", - додали в ОВА.

Як уточнив мер Сум Олександр Лисенко, було влучання ракети у приватні будинки в районі Козацького проспекту.

"Деякі будинки пошкоджені, один - зруйнований", - повідомив міський голова.

Удари РФ по Сумах

У ніч на 8 вересня російські окупанти влаштували чергову повітряну атаку по території України, і в низці областей була оголошена повітряна тривога.

Близько пів на шосту ранку в Сумах пролунав вибух, в області було оголошено тривогу. У командуванні Повітряних сил заявили про ракетну небезпеку для регіону, а у Сумській ОВА заявили про роботу протиповітряної оборони.

Зазначимо, що перед цим війська РФ атакували Суми минулої ночі. Так, 6 вересня окупанти запустили по Україні 33 безпілотники, 25 з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони. Тоді у Сумах ворожий дрон вдарив по житловому кварталу, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок, магазини та квартири.

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Сумиракетный удар