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Ракетный удар по Сумам. Оккупанты попали в частный сектор, есть разрушения

Фото: в Сумской ОВА рассказали о последствиях ракетной атаки РФ по Сумам (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ нанесли по Сумам ракетный удар под утро 8 сентября, и зафиксирован "прилет" по частному сектору. В результате вражеской атаки есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию (ОВА).

"В Сумах российские террористы нанесли ракетный удар по частному сектору. Разрушен частный дом", - говорится в публикации.

Также в администрации отметили, что на месте работают все экстренные службы.

"Людям оказывается вся необходимая помощь", - добавили в ОВА.

Как уточнил мэр Сум Александр Лысенко, было попадание ракеты в частные дома в районе Казацкого проспекта.

"Некоторые дома повреждены, один - разрушен", - сообщил городской голова.

Удары РФ по Сумам

В ночь на 8 сентября российские оккупанты устроили очередную воздушную атаку по территории Украины, и в ряде областей была объявлена воздушная тревога. 

Около половины шестого утра в Сумах раздался взрыв, в области была объявлена тревога. В командовании Воздушных сил заявили о ракетной опасности для региона, а в Сумской ОВА заявили о работе противовоздушной обороны.

Отметим, что перед этим войска РФ атаковали Сумы прошлой ночью. Так, 6 сентября оккупанты запустили по Украине 33 беспилотника, 25 из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны. Тогда в Сумах вражеский дрон ударил по жилому кварталу, в результате чего был поврежден частный дом, магазины и квартиры.

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Сумыракетный удар