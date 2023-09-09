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Ракетний удар по Сумах: в лікарні померла одна із постраждалих внаслідок обстрілу

Субота 09 вересня 2023 09:11
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Ракетний удар по Сумах: в лікарні померла одна із постраждалих внаслідок обстрілу Фото: ілюстроване зображення (kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 8 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору Сум. В лікарні померла одна із постраждалих внаслідок обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

"Вчора в лікарні померла мешканка міста Суми, яка отримала травми внаслідок ракетного удару по приватному сектору обласного центру. Наші співчуття рідним і близьким загиблої", - пише пресслужба ОВА.

Удар по Сумах

Під ранок п'ятниці, 8 вересня, у Сумах повідомили про вибух. Пізніше з'ясувалося, що російські терористи завдали удару по приватному сектору міста внаслідок чого руйнувань зазнав приватний будинок. Також пошкоджені були щонайменше ще 20 будинків та кілька автівок.

Правоохоронці показали перші хвилини після удару по місту. Патрульні допомагали гасити пожежу до приїзду рятувальників.

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