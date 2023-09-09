Ракетный удар по Сумах: в больнице умерла одна из пострадавших в результате обстрела

Вчера, 8 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по частному сектору Сум. В больнице умерла одна из пострадавших в результате обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

"Вчера в больнице умерла жительница города Сумы, которая получила травмы в результате ракетного удара по частному сектору областного центра. Наши соболезнования родным и близким погибшей", - пишет пресс-служба ОВА.

Удар по Сумах

Под утро пятницы, 8 сентября, в Сумах сообщили о взрыве. Позже выяснилось, что российские террористы нанесли удар по частному сектору города в результате чего разрушениям подвергся частный дом. Также повреждены были по меньшей мере еще 20 домов и несколько автомобилей.

Правоохранители показали первые минуты после удара по городу. Патрульные помогали тушить пожар до приезда спасателей.