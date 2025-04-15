Ракетний удар по Сумах: кількість постраждалих зросла до 125

Ракетний обстріл Сум 13 квітня

13 квітня, у Вербну неділю, російські терористи атакували Суми двома балістичними ракетами. Одна з ракет влучила у центр міста, де у той момент перебувало багато людей. Внаслідок обстрілу місто зазнало серйозних руйнувань, були пошкоджені житлові, а також нежитлові будинки й транспорт.

Згідно з даними Сумської обласної прокуратури, станом на 14 квітня було відомо про 35 загиблих.

Вчора правоохоронці показали перші кадри з місця удару.

Також додамо, що обстріл викликав обурення серед міжнародної спільноти. Західні лідери засудили дії Росії, зазначивши, що її обстріли свідчать про відсутність поваги до людського життя.

Детальніше про обстріл міста - матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.