Ракетний удар по Сумах: кількість постраждалих зросла майже до 100

"Суми: станом на 15:35 зросла кількість постраждалих до 99 осіб, з них 11 дітей", - заявили в ДСНС України.

Раніше, станом на 13:40, повідомлялося про 31 загиблого (серед них дві дитини). Серед 84 поранених було 10 дітей.

Згідно з даними на 14:10, загальна кількість загиблих зросла до 32.

Наразі рятувальники продовжують свою роботу на місці ворожого удару.

Удар Росії по Сумах

Нагадаємо, російські війська завдали удари по Сумам балістикою 13 квітня. Під удар потрапив центр міста, де на той момент перебувало багато людей. У момент ударів люди просто йшли вулицею, сиділи у своїх авто, їхали в громадському транспорті.

Спочатку повідомлялося про 21 загиблого і 20 поранених, пізніше кількість постраждалих зросла до 34, потім до 83. Наразі центр міста перекрито, там працюють поліцейські, рятувальники, медики. Фіксується велика кількість руйнувань.

Найбільше людей постраждали в тролейбусі, який проїздив поряд з епіцентром одного з ударів. Практично всі, хто знаходився в електротранспорті, загинули.

Тактика ворога під час сьогоднішнього обстрілу була аналогічною до обстрілу в Кривому розі нещодавно. Як зазначила місцева влада, Росія знову атакувала ракетою з касетними боєприпасами, і ворожа ракета вибухнула над містом.

Глава МВС України Ігор Клименко в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна повідомив, що по Сумах було завдано два удари балістикою.

Все, що наразі відомо про наслідки ракетного удару по місту Суми можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.