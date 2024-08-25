Ракетний удар по Сумах на День незалежності: стало відомо про жертву

Внаслідок обстрілу міста Суми на День незалежності, 24 серпня, є жертва. Окупанти вдарили по приватному сектору міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
"Внаслідок ракетного удару, завданого вчора увечері, шестеро людей поранено, одна людина загинула", - йдеться у повідомленні.
Раніше місцева влада повідомляла про сімох поранених. Двоє з них були у тяжкому стані.
Як зазначає Сумська ОВА, вночі та зранку росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 75 вибухів.
Ввечері 24 серпня місцева влада повідомила, що окупанти завдали авіаційно-ракетного удару по місту Суми. В обласному центрі були виявлені уламки ворожої повітряної цілі.
Пізніше Сумська ОВА уточнила, що було два влучання по приватному сектору у місті. Внаслідок ворожої атаки семеро людей отримали поранення.
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