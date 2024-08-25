Ракетний удар по Сумах на День незалежності: стало відомо про жертву

"Внаслідок ракетного удару, завданого вчора увечері, шестеро людей поранено, одна людина загинула", - йдеться у повідомленні.

Раніше місцева влада повідомляла про сімох поранених. Двоє з них були у тяжкому стані.

Як зазначає Сумська ОВА, вночі та зранку росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 75 вибухів.