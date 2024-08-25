Ракетный удар по Сумам на День независимости: стало известно о жертве

В результате обстрела города Сумы на День независимости, 24 августа, есть жертва. Оккупанты ударили по частному сектору города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.
"В результате ракетного удара, нанесенного вчера вечером, шесть человек ранены, один человек погиб", - говорится в сообщении.
Ранее местные власти сообщали о семи раненых. Двое из них находились в тяжелом состоянии.
Как отмечает Сумская ОВА, ночью и утром россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 75 взрывов.
Вечером 24 августа местные власти сообщили, что оккупанты нанесли авиационно-ракетный удар по городу Сумы. В областном центре были обнаружены обломки вражеской воздушной цели.
Позже Сумская ОВА уточнила, что было два попадания по частному сектору в городе. В результате вражеской атаки семь человек получили ранения.
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