Ракетний удар по Смілі: кількість постраждалих зросла, серед них - дитина

"На цю хвилину є 8 постраждалих, серед них - дитина. За попередньою інформацією, пошкоджено 51 будинок. Обстеження продовжується", - написав чиновник.

Фото: наслідки ракетного удару по Смілі (t.me/cherkaskaODA)

За його словами, у місцевій школі вже розгорнули штаб з оперативного реагування. Там обладнали місця для мешканців пошкоджених будинків та забезпечили харчування.

Також відбувається підготовка місць для тимчасового проживання.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, росіяни вдарили ракетою по житловому сектору у місті Сміла Черкаської області.

Згідно з першими деталями, було відомо про 12 пошкоджених будинків.

Також Табурець писав про шістьох постраждалих внаслідок атаки російських терористів.