Ракетный удар по Смеле: число пострадавших возросло, среди них - ребенок

"На эту минуту есть 8 пострадавших, среди них - ребенок. По предварительной информации, поврежден 51 дом. Обследование продолжается", - написал чиновник.

Фото: последствия ракетного удара по Смеле (t.me/cherkaskaODA)

По его словам, в местной школе уже развернули штаб по оперативному реагированию. Там оборудовали места для жителей поврежденных домов и обеспечили питание.

Также идет подготовка мест для временного проживания.

Обновлено 17:18

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что известно уже о 9 пострадавших из-за ракетного удара по Смеле.

Фото: последствия атаки РФ (facebook.com/DSNSCHERKASY)

Обновлено 17:47

По информации Офиса генерального прокурора, предварительно россияне ударили по Смеле крылатой ракетой Х-22.

Также правоохранители уточнили, что пострадал 15-летний ребенок.

Фото: прокуроры на месте удара россиян (t.me/pgo_gov_ua)

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 29 декабря, россияне ударили ракетой по жилому сектору в городе Смела Черкасской области.

Согласно первым деталям, было известно о 12 поврежденных домах.

Также Табурец писал о шести пострадавших в результате атаки российских террористов.