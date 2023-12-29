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Ракетный удар по Смеле: число пострадавших возросло, среди них - ребенок

Фото: в Смеле возросло число пострадавших из-за ракетного удара (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Иван Носальский

В Смеле Черкасской области из-за ракетного удара российских оккупантов пострадали восемь человек. Среди них есть один ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца в Telegram.

"На эту минуту есть 8 пострадавших, среди них - ребенок. По предварительной информации, поврежден 51 дом. Обследование продолжается", - написал чиновник. 

 

Фото: последствия ракетного удара по Смеле (t.me/cherkaskaODA)

По его словам, в местной школе уже развернули штаб по оперативному реагированию. Там оборудовали места для жителей поврежденных домов и обеспечили питание. 

Также идет подготовка мест для временного проживания. 

Обновлено 17:18

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что известно уже о 9 пострадавших из-за ракетного удара по Смеле. 

 

Фото: последствия атаки РФ (facebook.com/DSNSCHERKASY)

Обновлено 17:47

По информации Офиса генерального прокурора, предварительно россияне ударили по Смеле крылатой ракетой Х-22. 

Также правоохранители уточнили, что пострадал 15-летний ребенок. 

 

Фото: прокуроры на месте удара россиян (t.me/pgo_gov_ua)

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 29 декабря, россияне ударили ракетой по жилому сектору в городе Смела Черкасской области

Согласно первым деталям, было известно о 12 поврежденных домах. 

Также Табурец писал о шести пострадавших в результате атаки российских террористов. 

 

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Черкасская областьВойна России против Украиныракетный удар