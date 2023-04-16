Ракетний удар по Слов'янську. Кількість жертв знову зросла

Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло чоловіка. За даними поліції, під завалами можуть бути ще троє осіб.

Станом на 13:00 внаслідок обстрілу Слов'янська загинули 12 осіб. За даними ДСНС, поранення отримали 22 особи.

На місці ракетного удару продовжуються рятувально-пошукові роботи. До ліквідації наслідків обстрілів залучили 41 рятувальника, 6 комунальників, а також 17 одиниць техніки.

Фото: з-під завалів у Слов'янську дістали тіло ще однієї жертви (dsns_telegram)

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області 14 квітня.

Росіяни поцілили у житловий багатоквартирний будинок. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі, серед жертв є дитина.

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