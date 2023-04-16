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Ракетный удар по Славянску. Число жертв снова возросло

Фото: из-под завалов в Славянске достали тело еще одной жертвы (dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Славянске увеличилось количество жертв в результате ракетной атаки 14 апреля. Из-под завалов дома, который атаковали россияне, достали тело еще одной жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Спасатели достали из-под завалов дома тело мужчины. По данным полиции, под завалами могут находиться еще три человека.

По состоянию на 13:00 в результате обстрела Славянска погибли 12 человек. По данным ГСЧС, ранения получили 22 человека.

На месте ракетного удара продолжаются спасательно-розыскные работы. К ликвидации последствий обстрелов привлекли 41 спасателя, 6 коммунальщиков, а также 17 единиц техники.

Фото: из-под завалов в Славянске достали тело еще одной жертвы (dsns_telegram)

Напомним, российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области 14 апреля.

Россияне попали в жилой многоквартирный дом. В результате атаки пострадали мирные жители, среди жертв есть ребенок.

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