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Ракетний удар по селу Гроза: СБУ викрила двох навідників "Іскандера"

Фото: СБУ викрила двох навідників "Іскандера" по селу Гроза Харківської області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ викрила зрадників, які навели російський "Іскандер" на село Гроза у Харківській області. Ними виявились два брати, які перейшли на бік окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки "по гарячих слідах" встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня", - йдеться в повідомленні.

 

СБУ викрила двох навідників "Іскандера" по селу Гроза Харківської області (t.me/SBUkr)

Ким виявилися навідники?
 
Зловмисниками виявились двоє місцевих жителів - 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік рашистів.
 
За це вони отримали "посади" у лавах окупаційного "управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області". Там одного з них призначили "водієм конвойної групи", іншого - "інспектором дорожньо-патрульної служби".
 
Однак, напередодні звільнення регіону обидва зрадники разом із родинами втекли до РФ, де продовжили працювати на користь країни-агресора.
 
"Під виглядом дружніх розмов та листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію Сил оборони та масові заходи на території регіону", - додали в СБУ.

Підготовка обстрілу
 
Від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці - їх знайомі з села Гроза, в тому числі й ті, хто надавав їм інформацію.
 
"Дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам", - розповіли у відомстві.
 
Отримані дані рашисти використали для здійснення прицільного удару по українському селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М".

Трагедія в селі Гроза Харківської області

У четвер, 5 жовтня, російські війська вдарили по кафе в селі Гроза Куп'янського району Харківської області. На той момент там перебувало близько 60 осіб, які зібрались на поминальний обід. За останніми даними через обстріл загинула 53 людини. Наразі ДНК-експертизи тривають, 5 людей вважаються зниклими безвісти. Тому кількість жертв може зрости. 

Цей удар став наймасштабнішим у Харківській області з початку масштабного вторгнення РФ до України. У Повітряних силах припускають, що росіяни вдарили по селу Гроза з Воронезької області. Від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько 10 хвилин.

 

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