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Ракетный удар по селу Гроза: СБУ разоблачила двух наводчиков "Искандера"

Фото: СБУ разоблачила двух наводчиков "Искандера" по селу Гроза Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ разоблачила предателей, которые навели российский "Искандер" в Грозу в Харьковской области. Ими оказались два брата, которые перешли на сторону окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности "по горячим следам" установила личности двух предателей, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября", - говорится в сообщении.

 

СБУ разоблачила двух наводчиков "Искандера" по селу Гроза Харьковской области (t.me/SBUkr)

Кем оказались наводчики?

Злоумышленниками оказались двое местных жителей - 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону рашистов.

За это они получили "должности" в рядах оккупационного "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". Там одного из них назначили "водителем конвойной группы", другого - "инспектором дорожно-патрульной службы".

Однако накануне освобождения региона оба изменника вместе с семьями бежали в РФ, где продолжили работать в пользу страны-агрессора.

"Под видом дружеских разговоров и переписок в мессенджере предатели выспрашивали у людей сведения о дислокации Сил обороны и массовых мероприятиях на территории региона", - добавили в СБУ.

Подготовка обстрела

С начала октября этого года оба фигуранта начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители - их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию.

"Узнав точный адрес и время проведения мирного мероприятия, Владимир Мамон передал эти данные российским оккупантам", - рассказали в ведомстве.

Полученные данные решисты использовали для осуществления прицельного удара по украинской деревне с применением оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер М".

Трагедия в селе Гроза Харьковской области

В четверг, 5 октября, российские войска ударили по кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области. На тот момент там находилось около 60 человек, собравшихся на поминальный обед. По последним данным из-за обстрела погибли 53 человека. В настоящее время ДНК-экспертизы продолжаются, 5 человек считаются пропавшими без вести. Потому количество жертв может возрасти.

Этот удар стал самым масштабным в Харьковской области с начала масштабного вторжения РФ в Украину. В Воздушных силах предполагают, что россияне ударили по селу Гроза из Воронежской области. С начала воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.

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