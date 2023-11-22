Ракетний удар по Селидовому: кількість жертв зросла
У Селидове Донецької області кількість жертв російського ракетного удару по будівлі лікарні, завданої пізно ввечері 20 листопада, збільшилася до двох. На місці "прильоту" продовжуються аварійно-рятувальні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України (МВС).
"Селидове. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару окупантів зросла до двох", - йдеться у заяві відомства.
Під завалами ще може бути одна людина, і на місці ведуться аварійно-рятувальні роботи.
Правоохоронці уточнили, що рятувальники вже розібрали 78 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Роботи продовжуються
Рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали на місці "прильоту" російської ракетну у Селидовому (фото: t.me/dsns_telegram)
Удари РФ по Селидовому
Нагадаємо, російські окупанти 20 листопада близько пів на дванадцяту ночі вдарили по шахті та лікарні у Селидовому Донецької області.
Спочатку повідомлялося про 6 поранених. Пізніше додалося ще двоє поранених, працівники ДСНС врятували чоловіка з-під завалів.
Перед цим, у ніч проти 15 листопада, війська РФ також вдарили ракетами С-300 по Селидовому. Під ударом опинився один із житлових будинків. Спочатку повідомлялося про одну загиблу та двох поранених. Пізніше кількість постраждалих зросла до трьох людей. А кількість загиблих - до двох.
За даними рятувальників, ударом було зруйновано цілий під'їзд. Аварійно-рятувальні роботи на місці тривали дві доби. Загалом за підсумками рятувальної операції, яку завершили 16 листопада, чотири особи загинули, троє були поранені.
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