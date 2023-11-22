Ракетный удар по Селидово: количество жертв возросло

В Селидово Донецкой области число жертв российского ракетного удара по зданию больницы, нанесенного поздно вечером 20 ноября, увеличилось до двух. На месте "прилета" продолжаются аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины ( МВД ).

"Селидово. Число погибших в результате ракетного удара оккупантов возросло до двух", - говорится в заявлении ведомства.

Под завалами еще может находиться один человек, и на месте ведутся аварийно-спасательные работы.

Правоохранители уточнили, что спасатели уже разобрали 78 тонн разрушенных строительных конструкций. Работы продолжаются

Спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы на месте "прилета" российской ракеты в Селидово (фото: t.me/dsns_telegram)

Удары РФ по Селидово

Напомним, российские оккупанты 20 ноября около половины двенадцатого ночи ударили четырьмя ракетами С-300 по шахте и больнице в Селидово Донецкой области.

Изначально сообщалось о 6 раненых. Позже добавилось еще двое раненых, работники ГСЧС спасли мужчину из-под завалов.

Перед этим, в ночь на 15 ноября, войска РФ также ударили ракетами С-300 по Селидово. Под ударом оказался один из жилых домов. Первоначально сообщалось об одной погибшей и двух раненых. Позже число пострадавших возросло до трех людей. А количество погибших - до двух.

По данным спасателей, ударом был разрушен целый подъезд. Аварийно-спасательные работы на месте продолжались двое суток. В общей сложности по итогам спасательной операции, которую завершили 16 ноября, четыре человека погибли, трое были ранены.