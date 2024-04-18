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Ракетний удар Росії по Чернігову: зросла кількість жертв

Четвер 18 квітня 2024 07:57
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Ракетний удар Росії по Чернігову: зросла кількість жертв Фото: Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару по Чернігову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Станом на ранок внаслідок російського ракетного удару по соціальній інфраструктурі Чернігова загинуло 18 осіб та 77 постраждало, в тому числі 4 дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Три особи врятовано з-під завалів.

58 особам надано психологічну допомогу.

Крім того, вивезено 1580 тонн будівельного сміття, розібрано 71 % зруйнованої частини будівлі.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Удар Росії по Чернігову 17 квітня

Російські терористи завдали по Чернігову три удари балістичними ракетами "Іскандер". Ціллю росіян був соціальний об'єкт, не пов'язаний з критичною інфраструктурою. Зруйновані елементи стін з третього по шостий поверх 8-поверхової будівлі.

Також пошкоджень зазнали більше 10 житлових будинків, лікарня, центральний корпус "Чернігівської політехніки". Понівечені десятки автівок.

Увечері середи була інформація про 17 загиблих і 78 постраждалих цивільних осіб, серед яких троє дітей. Понад 40 осіб було доправлено у лікарні.

Поліція опублікувала відео перших хвилин після обстрілу міста.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця направив лист генсеку організації Антоніу Гутеррішу, в якому наголосив на неприпустимості його бездіяльності щодо нелегітимної присутності Росії в Раді Безпеки ООН, оскільки ця країна продовжує вчиняти терористичні акти проти цивільних осіб в Україні.

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