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Ракетный удар России по Чернигову: возросло количество жертв

Четверг 18 апреля 2024 07:57
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Ракетный удар России по Чернигову: возросло количество жертв Фото: Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара по Чернигову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

По состоянию на утро в результате российского ракетного удара по социальной инфраструктуре Чернигова погибли 18 человек и 77 пострадали, в том числе 4 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Три человека спасены из-под завалов.

58 лицам оказана психологическая помощь.

Кроме того, вывезено 1580 тонн строительного мусора, разобран 71% разрушенной части здания.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Удар России по Чернигову 17 апреля

Российские террористы нанесли по Чернигову три удара баллистическими ракетами "Искандер". Целью россиян был социальный объект, не связанный с критической инфраструктурой. Разрушены элементы стен с третьего по шестой этаж 8-этажного здания.

Также повреждения получили более 10 жилых домов, больница, центральный корпус "Черниговской политехники". Повреждены десятки автомобилей.

Вечером в среду была информация о 17 погибших и 78 пострадавших гражданских лицах, среди которых трое детей. Более 40 человек были доставлены в больницы.

Полиция опубликовала видео первых минут после обстрела города.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица направил письмо генсеку организации Антониу Гутерришу, в котором отметил недопустимость его бездействия относительно нелегитимного присутствия России в Совете Безопасности ООН, поскольку эта страна продолжает совершать террористические акты против гражданских лиц в Украине.

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Чернигов ГСЧС Ракетная атака
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