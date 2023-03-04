Ракетный удар россиян по Запорожью: из-под завалов достали еще два тела
В Запорожье идет ликвидация последствий ракетного удара россиян по жилому дому. Из-под завалов спасатели достали еще два тела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Продолжаются поисковые работы потенциальных пострадавших, продолжается демонтаж разрушенных конструкций. Коммунальные службы убрали уже 333 тонны останков сооружения.
"Из-под завалов деблокировали 7 погибших", - отметили в ГСЧС.
На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с председателем Запорожской ОВА и мобильной оперативной группой аппарата Госслужбы.
Напомним, 2 марта россияне ударили по многоэтажке в Запорожье, здание получило сильные повреждения.
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