Ракетный удар россиян по Запорожью: из-под завалов достали еще два тела

Фото: Число жертв в результате российских обстрелов дома в Запорожье возросло (t.me/gu_dsns_zp)

В Запорожье идет ликвидация последствий ракетного удара россиян по жилому дому. Из-под завалов спасатели достали еще два тела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Продолжаются поисковые работы потенциальных пострадавших, продолжается демонтаж разрушенных конструкций. Коммунальные службы убрали уже 333 тонны останков сооружения. "Из-под завалов деблокировали 7 погибших", - отметили в ГСЧС. На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с председателем Запорожской ОВА и мобильной оперативной группой аппарата Госслужбы.