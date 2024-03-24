Ракетний удар росіян по Києву: у КМВА розповіли подробиці

За повідомленнями адміністрації, ворог застосував три види крилатих ракет, повітряна тривога тривала понад дві години.

"Противник вкотре застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски сталися з району Енгельса, Саратовської області. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. До Києва ракети заходили групами , північного напрямку.", - повідомили у КМВА.

Також КМВА повідомила, що ППО вразила майже десяток ворожих ракет.

"Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було вражено близько десятка ворожих ракет. Точну кількість і тип ракет повідомлять у своїх звітах Повітряні Сили", - повідомили у КМВА.

За попередніми даними, у столиці без постраждалих та руйнувань.