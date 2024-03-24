Ракетний удар росіян по Києву: у КМВА розповіли подробиці

КМВА розповіла про подробиці ракетного удару росіян. Це другий удар по Києву за чотири дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМВА.
За повідомленнями адміністрації, ворог застосував три види крилатих ракет, повітряна тривога тривала понад дві години.
"Противник вкотре застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски сталися з району Енгельса, Саратовської області. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. До Києва ракети заходили групами , північного напрямку.", - повідомили у КМВА.
Також КМВА повідомила, що ППО вразила майже десяток ворожих ракет.
"Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було вражено близько десятка ворожих ракет. Точну кількість і тип ракет повідомлять у своїх звітах Повітряні Сили", - повідомили у КМВА.
За попередніми даними, у столиці без постраждалих та руйнувань.
Вночі 24 березня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Злетіли 14 бортів ТУ-95МС - носії крилатих ракет.
Мешканці Києва чули вибухи, повідомлялося про роботу ППО. У Деснянському районі столиці уламки ракети впали у лісосмузі
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