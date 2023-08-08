Ракетний удар РФ: у Покровську поновили розбір завалів

"Відновлюємо розбір завалів. Вночі були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторного обстрілу", - написав очільник МВС.

Чиновник також навів оновлені дані про кількість поранених та загиблих внаслідок ракетної атаки у понеділок увечері. Так, кількість постраждалих значно збільшилась.

"Трагедія у Покровську: інформація про постраждалих станом на 7:00. Загинули 7 людей. 67 поранено, з них - 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей", - розповів Клименко.

Рятувальники поінформували, що вранці для аварійно-рятувальних робіт на місці обстрілу житлових будинків залучено 41 особу та 11 одиниць техніки ДСНС, в тому числі зведений загін ДСНС.

"Нагадаємо, ввечері 7 серпня усі осередки загорянь на місці ракетного обстрілу локалізовані на загальній площі 75 м.кв. Силами ДСНС загалом було врятовано 8 людей", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ракетних ударів у Покровську (фото: https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/9090)

Російський ракетний обстріл Покровська 7 серпня

Російські окупанти вчора ввечері завдали ракетних ударів по житлових багатоповерхівках у місті Покровськ (Донецька область). Для ударів по центру міста росіяни використали "Іскандери". Було два таких удари - о 19:15 та 19:52. Унаслідок ворожої атаки є жертви та руйнування.

Зокрема, розповіли в Донецькій ОВА, було зруйновано та пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будинки, заклади харчування, готель.

За словами глави МВС, під час повторного обстрілу загинув 52-річний заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко.

Всі деталі атаки ворога по Покровську та наслідки ударів - у матеріалі РБК-Україна.