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Удар по Покровську: повідомляють про п'ятьох загиблих, серед них заступник голови ДСНС області

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Покровськ, Понеділок 07 серпня 2023 21:36
Удар по Покровську: повідомляють про п'ятьох загиблих, серед них заступник голови ДСНС області Фото: Рятувальники (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитро Браславський

Унаслідок ворожого обстрілу Покровська сьогодні, 7 серпня, загинув заступник начальника ДСНС у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС України Ігоря Клименка.

"5 загиблих та 18 поранених - наслідки двох ударів по житлових будинках у Покровську", - йдеться у повідомленні.

Перший удар

Клименко пояснив, що станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинуло 4 та потерпіли 3 цивільних осіб.

Другий удар

За словами глави МВС, під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області.

"Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних травмовані. Наші герої першими прибули на місце обстрілу допомагати людям", - написав Клименко.

Фото: Фото від рятувальників (t.me/dsns_telegram)

Міністр додав, що пошуково-рятувальні роботи тривають, завали розбирають, а людей рятують від російського терору.

Інформація від ДСНС

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук написав, що під час повторного обстрілу загинув співробітник ДСНС, який прибув на місце події.

"Ще 5 рятувальників зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Надзвичайники та всі служби працюють на місці. Рятуємо людей", - додав очільник служби.

Обстріл Покровська

Російські військові сьогодні, 7 серпня, обстріляли багатоповерхівку в місті Покровськ (Донецька область). Унаслідок ворожої атаки є жертви.

Всі деталі чергової атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.

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