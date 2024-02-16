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Ракетний удар РФ під Миргородом: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: в ОВА розповіли про наслідки обстрілу Полтавської області 16 лютого
Автор: Наталія Гурковська

Росія в ніч на 16 лютого вдарила ракетою по Полтавській області. Ворог знову атакував Миргородський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна

"Чергова ракетна атака по Миргородському району. Вночі було влучання на відкритій території. На щастя, жертв та постраждалих немає", - розповів він.

За його словами, упродовж доби на території Полтавської області 6 разів лунала повітряна тривога і тривала майже 4 години. 

Вибух у Полтавській області

Після 00:00 16 лютого в Миргородському районі Полтавської області пролунав вибух. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.

Нагадаємо, що під час масованої атаки по Україні 15 лютого окупанти також атакували Миргородський район. Росіяни влучили у складське приміщення. Це спровокувало пожежу на площі 100 кв. Обійшлося без жертв та постраждалих. Докладніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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Полтавская область