У Миргородському районі було чути вибух під час ракетної атаки

Ілюстративне фото: у Миргородському районі пролунав вибух через ракетну атаку (Getty Images)

У Миргородському районі Полтавської області пролунав вибух у ніч проти 16 лютого. Перед тим в регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Полтава".

Вибух у Миргородському районі пролунав о 00:06. Раніше в командуванні Повітряних сил Збройних сил України фіксували рух ракет противника у напрямок Миргорода. "Ракета, імовірно Х-59 в напрямку Миргорода!.. Ще ракета в напрямку Миргорода!" - йшлося в оголошеннях близько опівночі. Військові закликали місцевих жителів перебувати в укриттях. Ракетний обстріл України 15 лютого Нагадаємо, минулої ночі та рано вранці російські окупанти вкотре вдався до масованих ударів по території України. Ворог застосував: 12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, які були запущені з літаків стратегічної авіації ТУ-95мс;

2 ракети морського базування "Калібр", що були запущені з Новоросійська, Росії;

балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, які були запущені з Воронежу, Росії;

зенітні керовані ракети С-300, які були запущені з Бєлгородської області, Росії;

керовані авіаційні ракети Х-59, які були запущені з тимчасово окупованих територій Запорізької області й Курської області, Росії. Силами та засобами протиповітряної оборони були знищені 13 ракет противника різних типів. Усі подробиці російської масованої повітряної атаки 15 лютого - в матеріалі РБК-Україна.