Ракетный удар РФ под Миргородом: в ОВА рассказали о последствиях

"Очередная ракетная атака по Миргородскому району. Ночью было попадание на открытой территории. К счастью, жертв и пострадавших нет", - рассказал он.

По его словам, за сутки на территории Полтавской области 6 раз звучала воздушная тревога и длилась почти 4 часа.

Взрыв в Полтавской области

После 00:00 16 февраля в Миргородском районе Полтавской области раздался взрыв. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Напомним, что во время массированной атаки по Украине 15 февраля оккупанты тоже атаковали Миргородский район. Россияне попали в складское помещение. Это спровоцировало пожар на площади 100 м². Обошлось без жертв и пострадавших. Подробнее об атаке - в материале РБК-Украина.