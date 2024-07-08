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Ракетний удар РФ по "Охматдиту": як зараз виглядають палати всередині лікарні

Фото: зруйнована лікарня "Охматдит" у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація у понеділок, 8 липня, ракетою вдарила по київській дитячій лікарні "Охматдит". В результаті удару повністю було зруйновано один та пошкоджено інші корпуси лікарні.

Як повідомляє РБК-Україна, фото були опубліковані у Telegram-каналі Армія ТV.

Як розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, на місці трагедії все ще триває розбір завалів. Вже відомо, що в результаті удару було зруйновано єдину в Україні лабораторію діагностики онкогематологічних хвороб.

Також в результаті удару було зруйновано два корпуси дитячої лікарні "Охматдит" площею близько 400 квадратних метрів. Окрім цього в середині уцілілих будівель пошкоджено палати, у яких до обстрілу перебували пацієнти.

На опублікованих фото видно, що у приміщеннях вибито вікна, вибуховою хвилею з петель відірвало двері.

 Фото: зруйнована лікарня "Охматдит" у Києві (t.me/army_tv)

Ракетний удар РФ по "Охматдиту"

Вранці понеділка, 8 липня, Росія завдала ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Внаслідок атаки ворога загинули дві людини. Вже відомо про понад 50 поранених. Більшість із них - лікарі.

Детальніше про наслідки ракетного удару РФ по Києву - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ОхматдитВійна в УкраїніКиїв