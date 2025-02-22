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Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: виникла пожежа, є загиблий та постраждалі

Фото: рятівники вже працюють на місці подій (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 22 лютого, російська армія завдала ракетний удар по Кривому Рогу. Внаслідок атаки виникли пошкодження інфраструктурного об'єкта, пожежа, є загиблий та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Російська армія атакувала Кривий Ріг. Попередньо, пошкоджена цивільна інфраструктура", - йшлося в повідомленні о 22:41.

Приблизно через півгодини він поінформував, що через ракетний удар по місту відомо щонайменше про двоє постраждалих.

"Виникла пожежа. Понівечений інфраструктурний об’єкт. Більше деталей - згодом. Водночас ще раз наголошую: загроза зберігається. Тож подбайте про безпеку", - додав він.

Через декілька хвилин вже з'явилася інформація про загиблого чоловіка, а також двох постраждалих жінок.

"У лікарні помер чоловік, який постраждав через ракетний удар по Кривому Рогу. Щирі співчуття близьким... Госпіталізована 30-річна жінка. Вона у важкому стані. Ще одна потерпіла, якій 31 рік,  лікуватиметься амбулаторно", - написав глава ОВА.

Нагадаємо, що незадовго до вибухів у Кривому Розі, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

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