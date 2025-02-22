Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: возник пожар, есть погибший и пострадавшие

"Российская армия атаковала Кривой Рог. Предварительно, повреждена гражданская инфраструктура", - говорилось в сообщении в 22:41.

Примерно через полчаса он проинформировал, что из-за ракетного удара по городу известно по меньшей мере о двух пострадавших.

"Возник пожар. Изуродованный инфраструктурный объект. Больше деталей - позже. В то же время еще раз подчеркиваю: угроза сохраняется. Поэтому позаботьтесь о безопасности", - добавил он.

Через несколько минут уже появилась информация о погибшем мужчине, а также двух пострадавших женщинах.

"В больнице умер мужчина, который пострадал из-за ракетного удара по Кривому Рогу. Искренние соболезнования близким... Госпитализирована 30-летняя женщина. Она в тяжелом состоянии. Еще одна пострадавшая, которой 31 год, будет лечиться амбулаторно", - написал глава ОВА.