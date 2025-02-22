В Києві та Кривому Розі пролунали вибухи на фоні атаки РФ

В Києві та Кривому Розі надвечір 22 лютого пролунали вибухи. В більшій частині України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та мера Києва Віталія Кличка.

Він зауважив, що повітряна тривога продовжується. Та закликав людей залишайтеся у безпечному місці до відбою.

"Попередньо, пошкоджена цивільна інфраструктура. Чи постраждали люди - уточнюємо"

Водночас Кличко зауважив, що у столиці гучно через роботу сил протиповітряної оборони. Він також закликав містян перебувати в укриттях.

Атака на Україну

Нагадаємо, що пізно ввечері, 22 лютого, у низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Військові повідомляли, що фіксують ворожі дрони та попередили, що працюють сили ППО, у зв'язку з чим у деяких регіонах можна чути вибухи.

Детальніше про загрозу російської атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що в ніч на 22 лютого росіяни запустили по Україні більше ніж 160 дронів.

Станом на 8 ранку сили ППО збили більше половини з них, однак ще кілька десятків ворожих дронів-імітаторів були локаційно втрачені.

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