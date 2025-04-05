Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Ради оборони міста Олександра Вілкула і канал глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"За наслідками ракетної атаки. На 00:00, на жаль, вже 18 загиблих, з них 9 дітей. Постраждалих - 56", - написав Вілкул.

Також зазначимо, що близько години тому місто почали атакувати дрони, внаслідок чого було зафіксовано пожежі у чотирьох місцях влучань. Вілкул поінформував, що станом на цей момент ліквідації наслідків продовжується.

"Щодо шахедної атаки. Займаємось ліквідацією наслідків. Детальна інформація буде пізніше", - йдеться у повідомленні.

Також Вілкул показав фото наслідків атаки "Шахедом". Зокрема, постраждав дитячий майданчик.