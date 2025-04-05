Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: количество погибших возросло
Вчера вечером, 4 апреля, россияне нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу. Количество погибших в результате атаки продолжает расти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Совета обороны города Александра Вилкула и канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"По результатам ракетной атаки. На 00:00, к сожалению, уже 18 погибших, из них 9 детей. Пострадавших - 56", - написал Вилкул.
Также отметим, что около часа назад город начали атаковать дроны, в результате чего были зафиксированы пожары в четырех местах попаданий. Вилкул сообщил, что по состоянию на данный момент ликвидации последствий продолжается.
"Относительно шахедной атаки. Занимаемся ликвидацией последствий. Подробная информация будет позже", - говорится в сообщении.
Также Вилкул показал фото последствий атаки "Шахедом". В частности, пострадала детская площадка.
Удар РФ по Кривому Рогу
Напомним, вчера вечером российские оккупанты запустили по Кривому Рогу, предварительно, баллистическую ракету "Искандер". Она ударила прямо по улице рядом с детской площадкой. В результате атаки поврежден ресторан, минимум 29 многоквартирных домов, гаражи, а также уничтожено несколько автомобилей.
Позже Олександр Вилкул рассказал, что ракета, которую запустили россияне, взорвалась в воздухе около детской площадки. Он объяснил, что это специальные ракеты с воздушным подрывом, чтобы пострадало больше людей.
Подробнее о том, что известно об атаке по Кривому Рогу - читайте в материале РБК-Украина.
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