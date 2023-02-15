Ракетный удар по Покровску: стало известно о еще одной жертве

В среду, 15 февраля, российские военные обстреляли многоэтажку в Покровске (Донецкая область). В результате вражеской атаки погибли минимум два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницы в полиции Донецкой области.

"Утром войска РФ попали в жилой микрорайон города. В результате обстрела повреждены 4 многоквартирных дома, 3 магазина и 8 легковых автомобилей", - говорится в сообщении. В полиции отметили, что в настоящее время известно об 11 раненых и двух погибших людях. Есть информация, что под завалами может находиться еще одна женщина. "Поисково-спасательная операция продолжается. На месте обстрела работают сотрудники полиции, криминалисты и работники ГСЧС", - добавили правоохранители.