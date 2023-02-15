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Ракетный удар по Покровску: стало известно о еще одной жертве

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Покровск, Среда 15 февраля 2023 19:21
Ракетный удар по Покровску: стало известно о еще одной жертве Фото: Ракетный удар по Покровску (https://t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 15 февраля, российские военные обстреляли многоэтажку в Покровске (Донецкая область). В результате вражеской атаки погибли минимум два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницы в полиции Донецкой области.

"Утром войска РФ попали в жилой микрорайон города. В результате обстрела повреждены 4 многоквартирных дома, 3 магазина и 8 легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в настоящее время известно об 11 раненых и двух погибших людях. Есть информация, что под завалами может находиться еще одна женщина.

"Поисково-спасательная операция продолжается. На месте обстрела работают сотрудники полиции, криминалисты и работники ГСЧС", - добавили правоохранители.

Напомним, что российские оккупанты нанесли удар по Покровску Донецкой области в среду, 15 февраля. Из-за атаки повреждена многоэтажка, ранения получили два человека, еще двоих жителей удалось спасти.

Из-под завалов многоэтажки в Покровске Донецкой области после ракетных обстрелов города в среду, 15 февраля, извлекли тело одного погибшего.

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