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Ракетний удар по Покровську: кількість загиблих та постраждалих зросла

Фото: кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Покровську зросла (t.me/UA_National_Police)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян по Покровську Донецької області зросла до 41 людини, серед них четверо дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

"Станом на 16:00 у Покровську - четверо вбитих і 40 поранених мирних жителів, з них троє дітей. Рсійські терористи поцілили двома ракетами "Іскандер-М" в одну й ту саму локацію з різницею в пів години", - повідомили у поліції.

Крім цивільних, поранень зазнали троє поліцейських, які прибули на допомогу людям одразу після першого удару.

Мішенню ворога став приватний сектор. Серед постраждалих - дві дівчинки 11 та 13 років і хлопчик 12 років.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та парамедики поліції спільно з рятувальниками ДСНС та "швидкою допомогою".

За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 18 цивільних об’єктів.  

 

Фото: t.me/UA_National_Police

Оновлено 18:07

Як повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, у Покровську внаслідок атаки РФ загинуло п'ять людей. Кількість постраждалих зросла до 41,серед них четверо дітей: хлопчик 12 років, дівчата 9, 11 та 13 років.

Пошкоджено приватні будинки, 6 автомобілів, зруйновано один приватний будинок. 

Поранені доставлені до клінічної лікарні інтенсивного лікування у Покровську.

Ракетний удар по Покровську

У понеділок, 24 червня, російські терористи вдарили по Покровську Донецької області ракетами "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, десятки отримали поранення.

Наразі на місці працюють правоохоронці, рятувальники й представники міської ради.

Як раніше розповів глава ОВА Вадим Філашкін, ворог запустив по Покровську дві ракети "Іскандер-М". Внаслідок удару також були зруйновані приватний будинок та пошкоджені ще 16.

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Донецька областьПокровськВійна в УкраїніРакетний удар