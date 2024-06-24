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Ракетный удар по Покровску: количество пострадавших возросло до 40, среди них трое детей

Фото: количество пострадавших в результате ракетного удара по Покровску возросло (t.me/UA_National_Police)
Автор: Татьяна Степанова

Количество пострадавших в результате ракетного удара россиян по Покровску Донецкой области возросло до 40 человек, среди них трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

"По состоянию на 16:00 в Покровске - четверо убитых и 40 раненых мирных жителей, из них трое детей. Российские террористы попали двумя ракетами "Искандер-М" в одну и ту же локацию с разницей в пол часа", - сообщили в полиции.

Кроме гражданских, ранения получили трое полицейских, прибывших на помощь людям сразу после первого удара.

Мишенью врага стал частный сектор. Среди пострадавших - две девочки 11 и 13 лет и мальчик 12 лет.

На местах попаданий работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и парамедики полиции совместно со спасателями ГСЧС и "скорой помощью".

По предварительным данным, повреждено не менее 18 гражданских объектов.

 

Фото: t.me/UA_National_Police

Ракетный удар по Покровску

В понедельник, 24 июня, российские террористы ударили по Покровску Донецкой области ракетами "Искандер-М". В результате обстрела погибли четыре человека, десятки получили ранения.

В настоящее время на месте работают правоохранители, спасатели и представители городского совета.

Как ранее рассказал глава ОВА Вадим Филашкин, враг запустил по Покровску две ракеты "Искандер-М". В результате удара также были разрушены частный дом и повреждены еще 16.

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Донецкая областьПокровскВойна в УкраинеРакетный удар