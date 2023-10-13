Ракетний удар по Покровську: кількість постраждалих збільшилася до 14 осіб

Кількість постраждалих від ракетного удару РФ по Покровську в Донецькій області зросла до 14 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.
"Збільшилась кількість поранених унаслідок обстрілу Покровська", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 16:30 відомо про 14 травмованих осіб. Одна людина загинула в лікарні.
Серед поранених - 9 працівниць управління соціального захисту населення та 2 відвідувачки, віком від 32 до 68 років. Руйнувань зазнали адмінбудівля управління соціального захисту населення, об’єкт соціальної інфраструктури, два медичних об’єкти та два багатоквартирних будинки.
Російські війська обстріляли Покровськ Донецької області вранці в п'ятницю, 13 жовтня. Обстрілом були зруйновані дві будівлі. Спочатку повідомлялось, що одна людина загинула, 12 поранені. Пізніше кількість поранених зросла до 13.
Пізніше виконуючий обов'язки голови Донецької ОВА Ігор Мороз повідомив, що одна з ракет росіян, яка атакувала Покровськ Донецької області 13 жовтня, влучила в будівлю управління соцзахисту. На той момент там перебували понад 50 співробітників та відвідувачів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.