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Ракетний удар по Покровську: кількість постраждалих збільшилася до 14 осіб

Фото: Ілюстративне фото (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Дмитро Браславський

Кількість постраждалих від ракетного удару РФ по Покровську в Донецькій області зросла до 14 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

"Збільшилась кількість поранених унаслідок обстрілу Покровська", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 16:30 відомо про 14 травмованих осіб. Одна людина загинула в лікарні.

Серед поранених - 9 працівниць управління соціального захисту населення та 2 відвідувачки, віком від 32 до 68 років. Руйнувань зазнали адмінбудівля управління соціального захисту населення, об’єкт соціальної інфраструктури, два медичних об’єкти та два багатоквартирних будинки.

Поліція показала кадри перших хвилин після удару РФ

Ракетний удар по Покровську

Російські війська обстріляли Покровськ Донецької області вранці в п'ятницю, 13 жовтня. Обстрілом були зруйновані дві будівлі. Спочатку повідомлялось, що одна людина загинула, 12 поранені. Пізніше кількість поранених зросла до 13. 

Пізніше виконуючий обов'язки голови Донецької ОВА Ігор Мороз повідомив, що одна з ракет росіян, яка атакувала Покровськ Донецької області 13 жовтня, влучила в будівлю управління соцзахисту. На той момент там перебували понад 50 співробітників та відвідувачів.

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Російська ФедераціяДонецька областьПокровскВійна в Україні