Одна з ракет в Покровську влучила в будівлю соцзахисту, де були 50 людей (відео)

Одна з ракет росіян, яка атакувала Покровськ Донецької області 13 жовтня, влучила в будівлю управління соцзахисту. На той момент там перебували понад 50 співробітників та відвідувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram виконуючого обов'язки голови Донецької ОВА Ігоря Мороза.

"Сьогодні у Покровську росіяни завдали удару по об'єктах соціальної інфраструктури", - розповів він.

За словами Мороза, зокрема, одна з ракет влучила у будівлю міського управління соціального захисту населення посеред робочого дня.

"У будівлі знаходилось понад 50 співробітників та відвідувачі. 13 людей отримали поранення, ще одна людина загинула у лікарні від отриманих травм", - констатував в.о. голови Донецької ОВА.

Ракетний удар по Покровську

Російські війська обстріляли Покровськ Донецької області вранці в п'ятницю, 13 жовтня. Обстрілом були зруйновані дві будівлі. Спочатку повідомлялось, що одна людина загинула, 12 поранені. Пізніше кількість поранених зросла до 13. Крім того, не виключено, що окупанти завдали по місту удар, використовуючи ракети "Іскандер".