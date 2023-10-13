RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по Покровску: количество пострадавших увеличилось до 14 человек

Фото: Иллюстративное фото (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Дмитрий Браславский

Количество пострадавших от ракетного удара РФ по Покровску в Донецкой области возросло до 14 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

"Увеличилось количество раненых в результате обстрела Покровска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 16:30 известно о 14 травмированных лицах. Один человек погиб в больнице.

Среди раненых - 9 работниц управления социальной защиты населения и 2 посетительницы, в возрасте от 32 до 68 лет. Разрушениям подверглись админздание управления социальной защиты населения, объект социальной инфраструктуры, два медицинских объекта и два многоквартирных дома.

Полиция показала кадры первых минут после удара РФ

Ракетный удар по Покровску

Российские войска обстреляли Покровск Донецкой области утром в пятницу, 13 октября. Обстрелом были разрушены два здания. Сначала сообщалось, что один человек погиб, 12 ранены. Позже количество раненых возросло до 13 человек.

Позже исполняющий обязанности главы Донецкой ОВА Игорь Мороз сообщил, что одна из ракет россиян, атаковавшая Покровск Донецкой области 13 октября, попала в здание управления соцзащиты. На тот момент там находилось более 50 сотрудников и посетителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонецкая областьПокровскВойна в Украине