Ракетний удар під Одесою: троє людей поранені, одна людина зникла безвісти

Одеськими рятувальники вже ліквідували пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури, що розташований на території Одеського району.Наразі відомо про трьох поранених та одна людина наразі вважається зниклою безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську районну військову адміністрацію.
"Троє людей, працівники складу, отримали незначні поранення, медична допомога була надана їм оперативно на місці - нікого не госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.
До того ж наразі одна людина вважається зниклою безвісти.
"Тривають оперативно-рятувальні роботи", - додали в адміністрації.
За даними ДСНС, понад 90 рятувальників боролись з наслідками нічного ракетного удару по Одеській області.
"Цього разу росіяни воювали з продовольчим підприємством", - додали у відомстві.
Відомо, що вогнеборці впродовж ночі ліквідовували пекельну пожежу на площі 10 тисяч кв.м.
Як повідомлялося, російські окупанти завдали цієї ночі в Одеській області ракетних ударів із застосуванням стратегічної авіації. Противник атакував одне із продовольчих підприємств, а також рекреаційну зону на узбережжі Чорного моря.
Нагадаємо, в Одесі пролунали звуки вибухів увечері в неділю, 7 травня, на тлі оголошеної в області повітряної тривоги. Регіон зазнав російської ракетної атаки.
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