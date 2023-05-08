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Ракетний удар під Одесою: троє людей поранені, одна людина зникла безвісти

Фото: через ракетну атаку по Одеській області 8 травня троє людей отримали поранення (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталія Гурковська

Одеськими рятувальники вже ліквідували пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури, що розташований на території Одеського району.Наразі відомо про трьох поранених та одна людина наразі вважається зниклою безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську районну військову адміністрацію.

"Троє людей, працівники складу, отримали незначні поранення, медична допомога була надана їм оперативно на місці - нікого не госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

До того ж наразі одна людина вважається зниклою безвісти.

"Тривають оперативно-рятувальні роботи", - додали в адміністрації.

За даними ДСНС, понад 90 рятувальників боролись з наслідками нічного ракетного удару по Одеській області.

"Цього разу росіяни воювали з продовольчим підприємством", - додали у відомстві.

Відомо, що вогнеборці впродовж ночі ліквідовували пекельну пожежу на площі 10 тисяч кв.м.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали цієї ночі в Одеській області ракетних ударів із застосуванням стратегічної авіації. Противник атакував одне із продовольчих підприємств, а також рекреаційну зону на узбережжі Чорного моря.

Нагадаємо, в Одесі пролунали звуки вибухів увечері в неділю, 7 травня, на тлі оголошеної в області повітряної тривоги. Регіон зазнав російської ракетної атаки.

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Одеса