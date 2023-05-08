Ракетный удар под Одессой: три человека ранены, один человек пропал без вести

Одесские спасатели уже ликвидировали пожар, который вспыхнул после попадания ракеты типа Х-22 по одному из составов логистической инфраструктуры, расположенный на территории Одесского района. Сейчас известно о трех раненых и один человек считается пропавшим без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую районную военную администрацию .

"Три человека, работники склада, получили незначительные ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте - никто не госпитализирован", - говорится в сообщении.

К тому же сейчас один человек считается пропавшим без вести.

"Продолжаются оперативно-спасательные работы", - добавили в администрации.

По данным ГСЧС, более 90 спасателей боролись с последствиями ночного ракетного удара по Одесской области.

"На этот раз россияне воевали с продовольственным предприятием", – добавили в ведомстве.

Известно, что пожарные в течение ночи ликвидировали адский пожар на площади 10 тысяч кв.м.