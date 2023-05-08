Ракетный удар под Одессой: три человека ранены, один человек пропал без вести
Одесские спасатели уже ликвидировали пожар, который вспыхнул после попадания ракеты типа Х-22 по одному из составов логистической инфраструктуры, расположенный на территории Одесского района. Сейчас известно о трех раненых и один человек считается пропавшим без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую районную военную администрацию.
"Три человека, работники склада, получили незначительные ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте - никто не госпитализирован", - говорится в сообщении.
К тому же сейчас один человек считается пропавшим без вести.
"Продолжаются оперативно-спасательные работы", - добавили в администрации.
По данным ГСЧС, более 90 спасателей боролись с последствиями ночного ракетного удара по Одесской области.
"На этот раз россияне воевали с продовольственным предприятием", – добавили в ведомстве.
Известно, что пожарные в течение ночи ликвидировали адский пожар на площади 10 тысяч кв.м.
Как сообщалось, российские оккупанты нанесли этой ночью по Одесской области ракетные удары с применением стратегической авиации. Противник атаковал одно из продовольственных предприятий, а также рекреационную зону на побережье Черного моря.
Напомним, в Одессе раздались звуки взрывов вечером в воскресенье, 7 мая, на фоне объявленной в области воздушной тревоги. Регион подвергся российской ракетной атаке.
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