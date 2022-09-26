ua ru
Пн, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ракетный удар по Первомайскому: названо количество жертв (фото)

Новина українською →
Понедельник 26 сентября 2022 18:03
Ракетный удар по Первомайскому: названо количество жертв (фото) Фото: ракетный удар по Первомайскому и Купянску (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные нанесли удар с РСЗО и тяжелой артиллерии по Первомайскому и Купянску Харьковской области. В результате обстрелов по меньшей мере четыре человека погибли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС в Харьковской области.

Обстрел Первомайского

В результате обстрела Первомайского погиб 15-летний ребенок.

"Случилось разрушение частных домов, возник пожар в летней кухне на площади 20 кв.м., а также в автомобиле. Спасатели 45-й Государственной пожарноспасательной части локализовали пожар в 14:45. Поисково-спасательные работы продолжаются", - пишет пресс-служба ГСЧС.

Как отмечает "Суспільне", по словам городского головы Николая Бакшеева, в результате обстрелов под завалами может быть еще один человек.

В общей сложности количество жертв может составлять не менее четырех человек.

Обстрел Купянская

В Купянске в результате обстрела произошел пожар в здании церковной школы и магазина. Общая площадь возгорания составила 500 кв.

Один из гражданских получил ранения.

Уже в 11:55 пожар удалось локализовать. Также пожарные спасли здание Свято-Николаевского храма. Огонь был ликвидирован в 16:30.

Фото: ракетный удар по Первомайскому: названо количество жертв (facebook.com/MNSKHARKIV)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня, 26 сентября, российские военные нанесли удар с РСЗО по городу Первомайский Харьковской области, в результате чего погиб ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Российская Федерация
NEWS
NASAMS еще не в Украине? В ОП уточнили заявление Зеленского о поставках ПВО
NASAMS еще не в Украине? В ОП уточнили заявление Зеленского о поставках ПВО
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны