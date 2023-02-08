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Ракетний удар росіян по Харкову: Терехов оприлюднив фото наслідків

Фото: Окупанти обстріляли Харків (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 7 лютого обстріляли ракетами Харків. У місті зафіксували декілька "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.

"Під ударом опинився і наш Центральний парк", - зазначив мер, оприлюднивши фото наслідків атаки ворога.

Нагадаємо, ввечері 7 лютого у Харкові пролунала серія вибухів. Згодом стало відомо, що росіяни обстріляли ракетами С-300 Київський районі міста.

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харковВійна Росії проти України