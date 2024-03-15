UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний удар по Одесі: росіяни били "Іскандерами"

Фото: росіяни вдарили по Одесі "Іскандерами" (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти застосували для сьогоднішнього удару по Одесі балістичні ракети "Іскандер-М". Їх запустили з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня в Telegram.

"Ворог підступно вдарив балістикою по Одесі, випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети "Іскандер-М", - йдеться у повідомленні військових.

 

Фото: наслідки удару по Одесі (t.me/SJTF_Odes)

Вони уточнили, що внаслідок обстрілу зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

Триває розбір завалів. Станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед яких мешканці району, медик та рятувальник. 46 людей зазнали поранень, серед них 8 рятувальників.

На місці працюють відповідні екстрені служби.

Удар по Одесі

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 15 березня, атакували Одесу ракетами. Ціллю терористів з РФ була громадянська інфраструктура.

Після цього по місту вдарили повторно, коли на місце прибули медики та рятувальники, відомо про десятки постраждалих, є загиблі.

Більш детально про російську атаку - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаКримВійна Росії проти УкраїниРакетний удар