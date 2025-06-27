Ракетний удар по місту Самар: виникла пожежа, є загиблі та багато поранених

Удари по Самару

Російські війська за останні тижні кілька разів обстрілювали місто Самар Дніпропетровської області. Так, вдень 24 червня російські війська атакували ракетами Дніпропетровську область. Зокрема під обстріл потрапили й інші населені пункти області, зокрема місто Самар.

Тоді у місті також повідомлялось про загиблих та поранених. Через російську атаку 25 червня в Дніпропетровській області було оголошено днем жалоби.

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