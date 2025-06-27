Ракетный удар по городу Самар: возник пожар, есть погибшие и много раненых

Удары по Самару

Российские войска за последние недели несколько раз обстреливали город Самар Днепропетровской области. Так, днем 24 июня российские войска атаковали ракетами Днепропетровскую область. В частности под обстрел попали и другие населенные пункты области, в частности город Самар.

Тогда в городе также сообщалось о погибших и раненых. Из-за российской атаки 25 июня в Днепропетровской области было объявлено днем траура.

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