ua en ru
Пт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетний удар по Кураховому: МВС показали відео наслідків

Курахове, П'ятниця 22 вересня 2023 18:44
UA EN RU
Ракетний удар по Кураховому: МВС показали відео наслідків Фото: Ракетний удар по Кураховому (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Вночі російські війська обстріляли Курахове. Правоохоронці показали відео, на якому зафіксовані перші хвилини після атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал МВС України в Telegram.

"Під час проведення розвідки в одному із приміщень надзвичайники врятували двох людей. На місці події вогнеборці ліквідували загоряння. Аварійно-рятувальні роботи завершено", - повідомили у каналі

Окупанти обстріляли Курахове Донецької області 21 вересня. Поранені 15 цивільних мешканців та поліцейський.

Ракетний обстріл Курахового

21 вересня о 22:20 окупаційні війська завдали два ракетних удари з установи "Іскандер" по центру міста. Прямим ударом знищено двоповерховий будинок. Пошкоджено 23 багатоквартирних будинки, школа, два магазини, трансформатор, гаражі та вісім автомобілів.

Курахове знаходиться за 16 км від тимчасово окупованої території Донецької області.

Ракетний удар по Кураховому: МВС показали відео наслідків

Фото: скріншот сайту DeepState

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Курахово Війна в Україні
NEWS
Палає там добряче. Експерт оцінив наслідки влучання у штаб РФ у Севастополі
Палає там добряче. Експерт оцінив наслідки влучання у штаб РФ у Севастополі
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою