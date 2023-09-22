Ракетний удар по Кураховому: МВС показали відео наслідків

Вночі російські війська обстріляли Курахове. Правоохоронці показали відео, на якому зафіксовані перші хвилини після атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал МВС України в Telegram.

"Під час проведення розвідки в одному із приміщень надзвичайники врятували двох людей. На місці події вогнеборці ліквідували загоряння. Аварійно-рятувальні роботи завершено", - повідомили у каналі

Окупанти обстріляли Курахове Донецької області 21 вересня. Поранені 15 цивільних мешканців та поліцейський.

Ракетний обстріл Курахового

21 вересня о 22:20 окупаційні війська завдали два ракетних удари з установи "Іскандер" по центру міста. Прямим ударом знищено двоповерховий будинок. Пошкоджено 23 багатоквартирних будинки, школа, два магазини, трансформатор, гаражі та вісім автомобілів.

Курахове знаходиться за 16 км від тимчасово окупованої території Донецької області.

Фото: скріншот сайту DeepState