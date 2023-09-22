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У Кураховому зросла кількість постраждалих через російський удар "Іскандерами"

Курахове, П'ятниця 22 вересня 2023 11:15
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У Кураховому зросла кількість постраждалих через російський удар "Іскандерами" Фото: у Кураховому зросла кількість постраждалих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Кураховому Донецької області збільшилася кількість постраждалих внаслідок удару росіян "Іскандерами" 21 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора в Telegram.

Як зазначили правоохоронці, о 22:00 російська армія вдарила по житловому кварталу у місті Курахове. За попередньою інформацією, окупанти атакували населений пункт двома ракетами "Іскандер".

Одна російська ракета поцілила у двоповерховий житловий будинок. Поранення отримали 16 осіб. Усім постраждалим надали невідкладну допомогу.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, фасади й покрівлі в інших багатоквартирних будинках, автомобілі і гаражі. На місці удару продовжують працювати рятувальники. Там триває розбір завалів.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальну справу (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: у Кураховому зросла кількість постраждалих (t.me/pgo_gov_ua)

Що ще відомо про обстріл

Нагадаємо, вчора ввечері начальник Курахівської військової адміністрації Роман Падун повідомив про обстріл міста. За його словами, поранення отримали 13 осіб, одну людину дістали з-під завалів.

Також, як розповів Падун, внаслідок вечірнього обстрілу було серйозно пошкоджено житлові будинки.

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